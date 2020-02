Jesualdo sofre primeira derrota pelo Santos

O Santos de Jesualdo Ferreira foi derrotado neste domingo no campo do Corinthians, por 2-0, em jogo relativo à quarta jornada do campeonato paulista. Foi o primeiro desaire do técnico português, depois de duas vitórias e um empate nas rodadas anteriores.

O Corinthians foi sempre superior ao Santos, mesmo apesar de ter atuado praticamente todo o segundo tempo com menos um jogador, após a expulsão de Janderson. Os golos do Corinthians foram marcados por Everlado, logo aos dois minutos, por Janderson logo a abrir a segunda parte.



Com a vitória, o Corinthians chegou aos sete pontos e assumiu a liderança do Grupo D, três à frente de Guarani e Ferroviária. Já o Santos se manteve os mesmos sete pontos mas tem a liderança do Grupo A em risco, caso o Ponte Preta pontue no jogo desta segunda-feira com o Inter de Limeira