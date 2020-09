Jesualdo Ferreira: "O presidente do Santos foi desleal"

Jesualdo Ferreira quebrou finalmente o silêncio em relação à sua demissão do Santos no início de agosto, após apenas 15 jogos no comando técnico do clube brasileiro. Em entrevista à ESPN Brasil, que será transmitida este sábado, o treinador português, de 74 anos, não poupou o presidente José Carlos Peres.

"Na minha demissão o presidente não esteve nem presente, nem ele, nem ninguém da direção. Foi uma tremenda falta de respeito. No mínimo, ele teria de ter a coragem de estar presente, mas essa não é uma característica que parece ser muito dele", afirmou Jesualdo, que nos 15 jogos que orientou venceu seis, empatou quatro e perdeu cinco.

"Para mim, o presidente do Santos é uma figura institucional que respeito muito. O Santos Futebol Clube tem jogadores, dirigentes e adeptos incríveis que eu saúdo com muito prazer, por todos esses órgãos e pessoas tenho muito respeito. O senhor José Carlos Peres? Eu não tenho, porque não teve comigo. São duas coisas muito diferentes", sublinhou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Jesualdo explicou que o presidente do Santos "não foi capaz de perceber que foi desleal, pela forma que tratou o assunto". "Aquilo que se passava não era responsabilidade dos treinadores ou dos jogadores, não se pode fazer o que ele fez durante tanto tempo e esperar que depois as coisas ficassem bem. E todos nós sabemos o que se passou", disse o treinador português, sem dar mais explicações.