Jesualdo Ferreira deixa comando técnico do Santos

Jesualdo Ferreira já não é treinador do Santos, anunciou esta quarta-feira o clube onde brilhou Pelé.

"A direção do Santos Futebol Clube comunica que Jesualdo Ferreira não é mais treinador da equipe profissional. O clube agradece o extremo profissionalismo do técnico durante o tempo em que esteve no comando do Peixe e deseja sorte na continuidade de sua carreira", escreveu o emblema paulista no Facebook.

Os elementos da equipa técnica que Jesualdo tinha levado de Portugal, Rui Águas, Antonio Oliveira, Daniel Gonçalves, Pedro Bouças e José Pedro Pinto, também deixam o clube brasileiro.

Jesualdo Ferreira, 74 anos, estava no Santos desde o início do ano, tendo somado seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 15 jogos oficiais.