Jardel sofre rotura num ligamento do joelho direito

Jardel, defesa-central do Benfica, sofreu uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito na partida com o Famalicão, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

O brasileiro foi titular na receção ao Famalicão, jogo que os encarnados venceram por 3-2, mas teve de abandonar a partida ao intervalo, sendo substituído por Ferro.

O Benfica não revelou o tempo de paragem de Jardel, de 33 anos, mas estima-se que andará à volta dos dois meses. Esta época o capitão benfiquista apenas foi utilizado em 10 jogos, mas neste momento o treinador Bruno Lage fica apenas com dois centrais disponíveis: Rúben Dias e Ferro. Nesse contexto, é bem possível que recorra à equipa B, onde Morato, Pedro Álvaro e Kalaica surgem na linha da frente para suprir esta baixa.