Já se sabe o resultado da autópsia a Maradona

Adeus Maradona. O ídolo do povo argentino e um deus para o futebol

Corpo de Maradona já está no palácio presidencial para ser velado

Já se tornaram conhecidos os dados preliminares da autópsia ao corpo de Diego Armando Maradona, que morreu na quarta-feira, na sua casa na Argentina. Os peritos forenses elaboraram um relatório com os dados preliminares sobre a causa de morte de um dos maiores futebolistas do mundo.

No documento a que o jornal Olé teve acesso pode ler-se "insuficiência cardíaca aguda, num paciente com cardiomiopatia dilatada, insuficiência cardíaca congestiva crónica que gerou edema agudo de pulmão".

O mês de novembro foi difícil para Maradona. Foi internado numa clínica privada de La Plata e depois transferido para a Clínica Olivos, em Buenos Aires, para ser retirado um coágulo que se tinha formado no cérebro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A cirurgia acabou por correr bem, embora os médicos já esperassem uma difícil recuperação.

Segundo o jornal argentino Olé na manhã desta quarta-feira (25 de novembro) Maradona levantou-se bem e deu uma caminhada, como fazia habitualmente. Depois voltou a deitar-se. De acordo com o diário toda esta rotina foi acompanhada por uma psicólogo, uma psiquiatra e pela enfermeira que seguia a sua recuperação.

Ao meio-dia (hora da Argentina, 15.00 em Portugal Continental) quando o foram acordar para lhe dar a medicação, Maradona já não respondeu. Na sequência do alerta foram enviadas para a casa do antigo futebolista quatro ambulâncias, apesar da rapidez do socorro era demasiado tarde. Já estava morto, conta o Olé.

De acordo com o Clarín a família e as pessoas mais próximas achavam que Maradona andava muito ansioso e nervoso e por isso foi colocada de parte a ideia de o ex-jogador fazer a sua reabilitação em Cuba onde há uns anos fez um tratamento devido à sua dependência da droga.