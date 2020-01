O facto de ter sido campeão na época passada e de nesta temporada estar no primeiro lugar (em igualdade pontual com o Real Madrid) da Liga espanhola e apurado para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões de nada valeu a Ernesto Valverde. A derrota (e o contexto como aconteceu) nas meias-finais da Supertaça de Espanha diante do At. Madrid precipitou os acontecimentos e o Barcelona despediu o treinador de 55 anos, que estava no clube desde 2017-2018, quando sucedeu a Luis Enrique. O eleito foi Quique Sétien.

A tendência parece cada vez mais acentuada e praticamente já não existem treinadores de longa duração nos grandes clubes europeus. Casos como Alex Ferguson (26 anos à frente do Manchester United) e Arsène Wenger (22 anos no comando do Arsenal) parecem exemplos impossíveis de repetir no futebol atual, onde a pressão e os resultados ditam as leis e já ninguém está disposto a dar tempo e margem de manobra aos técnicos.