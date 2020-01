Já há data para o FC Porto-Benfica da 20.ª jornada

O duelo de Alex Telles e Pizzi no clássico de 2019

O líder e campeão Benfica e o FC Porto vão defrontar-se no dia 8 de fevereiro, às 20.30, no Estádio do Dragão, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

Os rivais voltam a encontrar-se na segunda volta num clássico a um sábado, depois de o FC Porto ter vencido no terreno do Benfica, por 2-0, na terceira ronda, em 24 de agosto de 2019.

No calendário divulgado pela Liga, de cinco jornadas entre a 19.ª e a 23.ª, destaque ainda para a visita do Sporting ao Sp.Braga, em 2 de fevereiro, às 17.30, em jogo da 19.ª ronda.

Os bracarenses recebem o Benfica em 15 de fevereiro, às 18.00, para a 21.ª jornada, um dia antes de o FC Porto visitar o Vitória de Guimarães, às 17.30.

Após 16 jogos, o Benfica lidera o campeonato com 45 pontos, mais quatro do que o FC Porto, segundo classificado.