Já há acordo e Sporar vai ser reforço do Sporting

Andraz Sporar, 25 anos, avançado esloveno do Slovan Bratislava, vai ser o primeiro reforço de inverno do Sporting, avança a edição online do jornal Record. Depois de várias semanas de negociações, com avanços e recuos, a SAD leonina chegou finalmente a acordo pelo goleador que nesta época apontou 21 golos em 26 jogos no campeonato esloveno. Os leões vão pagar cerca de sete milhões de euros pela contratação e a oficialização da transferência está por horas.

Sporar, que está no Slovan Bratislava desde a época passada, teve passagens pelo Basileia, da Suíça, e Arminia Bielefeld, da Alemanha, mas sem grande sucesso. Mas desde que está no Bratislava tem-se assumido como goleador. Além dos números no campeonato eslovaco, mostrou-se também nesta época na Liga Europa, onde marcou cinco golos em seis jogos, dois deles ao Sporting de Braga na fase de grupos da prova, quando as duas equipas se encontraram.