Já é conhecido o árbitro do Sporting-Benfica

Hugo Miguel (AF Lisboa) foi o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para dirigir o dérbi desta sexta-feira entre Sporting e Benfica, no Estádio José Alvalade, a contar para a 17.ª jornada da I Liga.

O juiz de 43 anos terá Bruno Jesus e Ricardo Santos como assistentes, António Nobre como 4.º árbitro e Jorge Sousa no VAR com o auxílio de Nuno Manso.

Este é a terceira vez que Hugo Miguel vai apitar o Sporting nesta temporada, depois de ter estado na derrota em casa com o Famalicão (1-2) e no desaire em Barcelos diante do Gil Vicente (3-1). Relativamente ao Benfica, o árbitro lisboeta esteve no triunfo em Tondela (1-0).

Também esta sexta-feira, Carlos Xistra vai arbitrar o duelo entre FC Porto e Sp. Braga (19.00), com Jorge Cruz e Marco Vieira como assistentes, Sérgio Guelho como 4.º árbitro e Tiago Martins no VAR e Pedro Mota no AVAR.