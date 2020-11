Iuri Leitão campeão da Europa de scratch

O português Iuri Leitão sagrou-se esta quinta-feira campeão europeu de scratch, na segunda jornada dos Europeus de ciclismo de pista, um dia depois de ter conquistado a prata na eliminação, conseguindo um ouro inédito para Portugal.

Leitão, de 22 anos, é o campeão nacional desta especialidade e conseguiu o título europeu, um feito inédito para Portugal em campeonatos da Europa, ao dar uma volta de avanço ao pelotão, o que contribuiu para o ouro.

O português bateu o ucraniano Roman Gladysh, segundo classificado, e o britânico Oliver Wood, terceiro, na prova disputada em Plovdiv, na Bulgária.

Na quarta-feira, o corredor da Supermercados Froiz, na vertente de estrada, já tinha vencido a medalha de prata na eliminação, especialidade em que Maria Martins compete, num Europeu em que Portugal conta também com os irmãos Ivo Oliveira e Rui Oliveira.

Fã de Contador não esquece troféu ganho como cadete

Natural de Viana do Castelo, Iuri iniciou-se no ciclismo muito cedo e com seis anos já era federado. Começou no ciclismo de estrada na escola Tensai-Santa Maria. Em 2015 mudou-se para a pista. Representou ainda o Clube de Ciclismo da Bairrada, não fosse ele Leitão, Miranda-Mortágua, Sicasal-Constantinos-Delta Cafés, Sicasal-Constantinos e a Súper Froiz.

Fã do espanhol Alberto Contador, o ciclista português orgulha-se de levar "vontade e determinação" para cada prova. Foi assim que este ano conseguiu um triunvirato de prata no Campeonato da Europa de sub-23. Iuri foi vice-campeão europeu em scratch, corrida por pontos e eliminação.

O ciclista vianense é o atual campeão nacional de scratch, mas nunca se esquece do dia em que ganhou a Taça de Portugal de Cadetes em 2014, pois foi nesse dia que mostrou a ele próprio "que estava à altura dos adversários". Sonha integrar uma equipa do World Tour e participar numa das três grandes voltas (Tour, Vuelta e Giro).