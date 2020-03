Irmão mais novo de Pelé morre aos 77 anos

Zoca com Pelé, quando ambos jogavam no Santos

Jair Arantes do Nascimento, o irmão mais novo de Pelé, morreu na noite de quarta-feira vítima de um cancro na próstata, aos 77 anos, de acordo com o jornal brasileiro Folha de São Paulo.

Zoca, nome pelo qual era mais conhecido, estava internado no Hospital Casa da Saúde, em Santos, no litoral de São Paulo. A confirmação da sua morte foi divulgada na madrugada desta quinta-feira na conta de Twitter do Santos Futebol Clube.

Zoca, que completaria 78 anos a 22 de julho, chegou a jogar pelo clube da Vila Belmiro, em 1960. No entanto, a passagem pelo futebol não durou muito tempo, uma vez que após 15 jogos e quatro golos em 1961 e 1962, o irmão de Pelé optou por dedicar-se aos negócios da família.

As cerimónias fúnebres serão restritas aos familiares, no cemitério Memorial Mecrópole Ecumência, na cidade de Santos, no Brasil. A presença de Pelé, dois anos mais velho que Zoca, ainda não está confirmada.