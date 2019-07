Yuri Ribeiro deixa a Luz e ruma ao Nottingham Forest

O último treino de Yuri Ribeiro no Seixal, num lance com o reforço Jhonder Cadiz

O defesa-esquerdo Yuri Ribeiro anunciou este domingo o adeus ao Benfica, clube onde chegou aos 15 anos para fazer a formação, chegando mesmo a integrar o plantel principal na época passada, depois de um ano de empréstimo ao Rio Ave.

O jogador de 22 anos vai representar os ingleses do Nottingham Forest, equipa do Championship (segundo escalão) onde já estão os também ex-benfiquistas João Carvalho e Alfa Semedo (emprestado), bem como o ex-sportinguista Tobias Figueiredo eTiago Silva (ex-Feirense). O Benfica fica ainda com o direito a 50% de uma futura venda de Yuri Ribeiro, que na hora do adeus, na sua página do Instagram, agradeceu ao clube onde se fez futebolista.

"Cheguei ao Benfica com 15 anos, com o sonho de um dia representar a equipa principal. Foi conseguido. Foram anos de um crescimento profissional e pessoal enorme. Direção, técnicos, médicos, fisioterapeutas, funcionários do clube, adeptos e principalmente aos jogadores com quem tive gosto de partilhar o meu dia a dia, e o privilégio de fazer grandes amizades! Não foi uma época fácil, mas ajudou-me a crescer para o futuro. Cheguei aqui um miúdo mas saio daqui um homem. Muito Obrigado Benfica", escreveu o jogador.

De águia ao peito, Yuri Ribeiro fez nove jogos pela equipa principal, mas curiosamente não fez qualquer partida na I Liga.