A história de amor entre os adeptos do Liverpool e a música You'll never walk alone (vocês nunca caminharão sozinhos) tem mais de 50 anos. Dura mais precisamente desde 1963. Foi George Martin, o lendário produtor musical, responsável direto pelo sucesso dos Beatles, que no verão de 1963 sugeriu ao grupo de Liverpool Gerry & the Pacemakers, a regravação de um tema de 1945, que a dupla Rodgers (música) e Hammerstein II (letra) tinha composto para o musical da Broadway chamado Carousel e que viria a tornar-se no hino dos reds.

A canção já tinha sido regravada por grandes nomes como Elvis Presley e Frank Sinatra e era tema de formaturas e funerais nos EUA nos anos 1950, mas sem o sucesso que a versão dos Gerry & the Pacemakers teve com a ajuda das vozes dos adeptos do clube inglês. A época era de entusiasmo graças ao trabalho de Bill Shankly, o treinador que em 1959 pegara num clube pequeno na segunda divisão e o transformara numa das maiores potências do futebol inglês,