Xavi apontado ao cargo de treinador do Bétis de William Carvalho

Xavi Hernández, internacional espanhol e grande figura do Barcelona que esta semana anunciou o final de carreira, pode tornar-se treinador de William Carvalho na próxima época no Bétis de Sevilha.

A notícia é avançada esta sexta-feira pelo jornal desportivo espanhol Sport. De acordo com o diário catalão, o treinador Quique Setién vai deixar o emblema sevilhano no final da temporada e os dirigentes do clube estão inclinados a convidar Xavi, naquela que seria a sua primeira experiência como treinador.

Xavi Hernández, de 39 anos, atua no Al-Sadd, clube do Qatar treinado pelo português Jesualdo Ferreira. Mas esta semana anunciou que se vai retirar no final da época e fez questão de anunciar que ia continuar ligado ao futebol... mas como treinador.

"É um privilégio poder jogar futebol até aos 39 anos e gostava de terminar esta época com a conquista da Taça e a qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões asiática. É a minha última época enquanto jogador, mas estou desejoso de ver o que me espera o futuro como treinador", afirmou o médio, 133 vezes internacional por Espanha (13 golos).

O Bétis, apesar do investimento feito esta temporada, está atualmente no 11.º lugar da liga espanhola e quando faltam três jornadas para o final do campeonato, só um milagre poderia colocar a equipa num lugar com acesso à Liga Europa.