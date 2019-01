Wolves. Todos querem pagar multa de Nuno e ganha a solidariedade

Diogo Jota sucede a Ronaldo com hat-trick em vitória emocionante do Wolves

"Mas quem é este tipo?", disse Diogo Jota, deitado no chão com o peso da euforia dos companheiros do Wolverhampton após ter assinado nos descontos o 4-3 num frenético jogo da Premier League frente ao Leicester. O "tipo" era o treinador Nuno Espírito Santo, que por se ter esticado nos festejos, ou seja, correr em direção à pilha eufórica amarela-alaranjada dentro do relvado e partilhar o êxito com afeto.

Como é considerada conduta irregular pelos regulamentos (não só da Premier League), Nuno foi alvo de um processo da federação inglesa, que decidiu aplicar-lhe uma multa de oito mil libras (cerca de €9.250). O clube, segundo conta agora o técnico, chegou-se à frente e pagou a multa. Mas os adeptos, solidários com um treinador que se limitou a extravasar a alegria exacerbada por um sétimo golo decidir um jogo nos descontos, fizeram uma coleta.

"Agradeço o gesto, mas tenho a certeza que esse dinheiro vai para instituições de caridade", assegurou Nuno no lançamento do jogo da Taça esta tarde no terreno do Shrewsbury Town (League One, terceiro escalão inglês).