Wolverhampton contrata jogador e empresta-o ao Sporting

O Wolverhampton, clube da Premier League inglesa treinado pelo português Nuno Espírito Santo, anunciou esta quarta-feira através do site oficial do clube que garantiu a contratação de David Wang, jovem extremo espanhol de apenas 18 anos, mas que o vai ceder com efeitos imediatos ao Sporting, onde o jovem futebolista deverá jogar pela equipa de sub-23 dos leões.

Wang foi apontado o ano passado pelo jornal The Guardian como um dos 60 futebolistas mais promissores do mundo e jogava no Jumila B, equipa dos escalões secundários do futebol espanhol, pelo qual realizou 16 jogos esta temporada.

O jovem de 18 anos, que nasceu em Espanha, começou no futsal e foi durante três anos considerado o melhor jogador da região de Cuenca. Depois deu o salto para o futebol de 11, onde representou clubes como o CD Móstoles, Real Múrcia e esteve na época passada cedido ao AE Josep Maria Gené.