Willian ocupa vaga de Neymar na seleção brasileira

O médio Willian, do Chelsea, foi o escolhido pelo selecionador brasileiro para substituir Neymar no lote de convocados que vai disputar a Copa América, organizada pelo Brasil e que se tem início marcado para o dia 15 de junho.

Neymar foi dispensado da seleção canarinha depois de se ter lesionado com alguma gravidade no tornozelo direito, no jogo particular frente ao Qatar, em Brasília.

Willian, de 30 anos, vai ficar com a camisola 10 que era do jogador do Paris Saint-Germain e reagiu à chamada através das redes sociais. "É uma honra mais uma vez poder vestir a camisa da seleção e poder representar o meu país", escreveu, o jogador que recentemente conquistou a Liga Europa pelo Chelsea e que vai juntar-se à seleção brasileira este sábado em Porto Alegre, onde a equipa vai defrontar as Honduras, naquele que será o último teste antes do início da Copa América.