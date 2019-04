Tottenham derrotado pela primeira vez no novo estádio

Um golo de Michail Antonio, aos 67 minutos, bastou para que os hammers, que estão a meio da tabela, colocassem fim a uma série de quatro jogos sem vencer na Premier League.

Em vésperas de receber o Ajax na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, na terça-feira, o Tottenham averbou o primeiro desaire no seu novo recinto, onde, de resto, contabilizava quatro triunfos no mesmo número de partidas e ainda não tinha sofrido qualquer golo.

Com esta derrota, os spurs continuam no terceiro lugar, com 70 pontos, mas podem ser igualados pelo Chelsea, quarto, com 67, que no domingo visita o Manchester United, e correm ainda o risco de ver o Arsenal, quinto, com 66, aproximar-se.