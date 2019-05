Wendel detido pela GNR por conduzir sem carta

O médio brasileiro Wendel, 21 anos, jogador do Sporting, foi esta quarta-feira detido pela GNR depois de ter sido apanhado numa fiscalização de rotina a conduzir sem carta de condução. A notícia foi avançada pela TVI, e confirmada pelo DN junto de um dos empresários do jogador - Tiago Ribeiro. "Foi detido devido a um problema relacionado com a carta de condução, mas já estamos a tratar do assunto. Inclusivamente ele está com um advogado. Qual o problema com a carta? Não sei ainda, pensava que estava tudo em ordem", disse o agente.

O jogador encontra-se neste momento no posto da GNR de Alcochete a prestar declarações. Wendel foi detido em Alcochete quando ia no carro com a mulher e outros familiares. Este episódio acontece numa altura em que o Sporting prepara a final da Taça de Portugal contra o FC Porto, jogo agendado para sábado, às 17.15 horas. O futebol deverá ser presente a um juiz nesta quinta-feira.

Há cerca de um mês, o médio brasileiro leonino esteve debaixo da alçada disciplinar do clube, depois de se ter ausentado para o estrangeiro, para assistir ao vivo ao jogo entre a Juventus e o Ajax dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, em Turim, Itália, sem consentimento da SAD do Sporting.

Wendel acabou por ser traído pela fotos que publicou nas redes sociais, que mostravam que tinha estado em Turim a assistir à partida. O jogador, além de uma multa em dinheiro, ficou de fora da convocatória no jogo frente ao Nacional.

Em outubro de 2018, Wendel esteve também debaixo da alçada disciplinar do Sporting - foi relegado para a equipa de sub-23 - depois de ter chegado tarde de uma viagem ao Brasil e de ter uma atitude pouco profissional durante os treinos. Mas acabou dias depois por ser reintegrado nos trabalhos da equipa principal por José Peseiro.

Em março de 2016, o brasileiro Talisca, na altura jogador do Benfica, foi apanhado pela GNR a conduzir uma moto-quatro na zona da Aroeira, na margem Sul, sem ter habilitações para isso. O jogador foi multado e alvo de um procedimento disciplinar por parte do clube da Luz.