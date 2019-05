Wawrinka ajuda criança em apuros

Stan Wawrinka está a jogar e a brilhar dentro e fora do court de Roland Garros. Na quarta.feira, depois de ter feito uma exibição quase perfeita frente ao chileno Christian Garín, por 6-1, 6-4 e 6-0, rumo à terceira ronda de Roland Garros, o suíço foi protagonista de uma gesto bonito e atencioso com uma criança.

No final do encontro ao ver uma criança a chorar nas bancadas e alertado pelo árbitro português Carlos Ramos, Wawrinka resgatou o miúdo da confusão e proporcionou-lhe um momento que este jamais esquecerá. A criança perdera-se do acompanhante no meio da multidão que esperava por um autógrafo do tenista. O momento foi captado pelo canal de televisão suíço que transmite o torneio e já correu mundo.

Wawrinka irá agora medir forças com um velho conhecido, o búlgaro Grigor Dimitrov, que eliminou o croata Marin Cilic.