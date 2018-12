Medicamentos para amagrecer tramam ex-portista Walter

Walter tentou emagrecer e deu-se mal. O ex-jogador do FC Porto conhecido por bigorna devido ao poder que tem de abalroar adversário em campo foi apanhado num controlo-antidoping e está suspenso preventivamente até ser ouvido pelo Tribunal de Antidopagem.

De acordo com a Globo, o brasileiro terá sido apanhado com uma substância proibida presente nos medicamentos para emagrecer. O avançado foi pego no exame antidoping na partida do CSA com o Brasil de Pelotas, no dia 5 de julho, pela Série B. Nesse jogo ele ficou no banco e não foi utilizado, tendo a equipa ganho por 2-0.

Contactado pelo GloboEsporte, o jogador disse desconhecer: "Não estou sabendo de nada. Não fui notificado. Não quero falar sobre isso porque não chegou nada aqui. Se chegar, vou arrumar um advogado para resolver isso. Agora estou curtindo as minhas férias, não quero ter que pensar em algo que não chegou até mim. Peço desculpas, mas não posso falar nada."

A carreira de Walter tem sido marcada por problemas de controlo de peso. Com contrato com o FC Porto desde 2010, o avançado só esteve um ano e meio no Dragão. Desde então foi emprestado a Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Goianense, Paysandu e CSA.