Vlachodimos renovou contrato com o Benfica até 2024

Vlachodimos renovou com o Benfica até 2024. O guarda-redes grego tinha contrato até 2023, tendo prolongado o vínculo como forma de aumentar o salário. O guardião passa a ganhar 1,4 milhões de euros por temporada. A cláusula de rescisão do futebolista manteve-se nos 60 milhões de euros.

"Estou contente e orgulhoso por assinar um novo contrato. Sinto-me muito bem no Clube. O Benfica é como uma família e, por isso, estou muito orgulhoso", disse Odysseas ao site do Benfica, deixando uma mensagem à nação benfiquista: "Vamos, Benfica! Rumo ao 38! Já percebo quase tudo de português, sobretudo no campo. Tenho tido aulas de Português a seguir aos treinos, e o Samaris também tem-me ajudado."

O jogador nascido na Alemanha, mas filho de gregos, chegou à Luz ma época 2018-19, com contrato válido até 2023, para concorrer com Júlio César, Bruno Varela e Mile Svilar. Rendeu dois milhões de euros ao Panathinaikos a foi agarrando a baliza do Benfica aos poucos até ser titularíssimo.

Na época passada (2018/19) realizou 50 jogos ao serviço das águias e as boas prestações durante essa campanha valeram-lhe a chamada à seleção grega.