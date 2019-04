Vlachodimos e Ferro fora dos convocados para o dérbi

As ausências de Vlachodimos e Ferro são as principais novidades dos convocados de Bruno Lage para o jogo desta quarta-feira (20.45 horas), em Alvalade, com o Sporting, a contar para as meias-finais da Taça de Portugal.

O treinador do Benfica vai assim manter a aposta em Mile Svilar, que tem sido o titular nos jogos desta competição, enquanto Jardel irá regressar ao onze face à ausência de Ferro.

Além de Jardel, destaque ainda para os regressos de Fejsa, Zivkovic e Zlobin que não fizeram parte das escolhas para o jogo com o Tondela.

Em sentido contrário, Franco Cervi também não foi chamado por Bruno Lage, que deixou ainda de fora Florentino Luís, Krovinovic e Yuri Ribeiro, além dos lesionados Salvio, Germán Conti e Ebuehi.

Eis a lista completa dos convocados:

Guarda-redes: Svilar, Zlobin;

Defesas: Jardel, André Almeida, Rúben Dias, Grimaldo, Corchia;

Médios: Zivkovic, Fejsa, Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Taarabt;

Avançados: Seferovic, Jonas, João Félix, Jota.