Vitória de Setúbal 'afunda' Sp. Braga com primeiro golo na Liga. Veja o golo

Khalid Hachadi comemora o primeiro golo do Vitória no campeonato.

O avançado marroquino Khalid Hachadi apontou, aos 74 minutos, na sequência de grande confusão junto à baliza dos 'arsenalistas', o tento da vitória dos sadinos, que ascenderam, provisoriamente, ao oitavo lugar, com seis pontos.

Por seu lado, o 'onze' de Ricardo Sá Pinto, que acabou com 10, por expulsão de Fransérgio (90+2 minutos), somou o quarto jogo consecutivo sem a ganhar e a segunda derrota, mantendo-se, para já, no 14.º lugar, com apenas quatro pontos.

Jogo no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

Vitória de Setúbal - Sporting de Braga, 1-0.

Marcador: 1-0, Hachadi, 74 minutos.

Equipas:

- Vitória de Setúbal: Makaridze, Sílvio, Artur Jorge, Bruno Pirri, André Sousa, José Semedo, Carlinhos (Zequinha, 71), Nuno Valente, Mansilla, Guedes (Hachadi, 56) e Berto (Eber Bessa, 66).

(Suplentes: Milton Raphael, Jubal, Mano, Hachadi, Eber Bessa, Leandrinho e Zequinha).

Treinador: Sandro Mendes.

- Sporting de Braga: Matheus, Esgaio, Bruno Viana, Wallace (Pablo, 46), Sequeira, João Novais, Palhinha (Rui Fonte, 78), Fransérgio, Galeno (Murillo, 63), Paulinho e Ricardo Horta.

(Suplentes: Eduardo, Claudemir, Diogo Viana, Pablo, André Horta, Rui Fonte e Murilo).

Treinador: Ricardo Sá Pinto.

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).

Ação disciplinar: Xartão amarelo para Artur Jorge (11), Bruno Viana (15), Esgaio (63) e Fransérgio (78). Cartão vermelho direto para Fransérgio (90+2).

Assistência: Cerca de 3.500 espetadores.