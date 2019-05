Vitória com sabor europeu para o Wolves do Doutor Nuno

O Wolverhampton venceu, este sábado, o despromovido Fulham, por 1-0, com um golo de Dendoncker aos 75 minutos. A vantagem mínima foi suficiente para garantir o desejado sétimo lugar. Se o Manchester City vencer o Watford na final da Taça de Inglaterra, os lobos têm direito a um lugar na próxima Liga Europa.

A tarde começou começou com a cerimónia de atribuição do título de doutoramento honoris causa da Universidade de Wolverhampton a com Nuno Espírito Santo, em pleno relvado do Molineux, e acabou com um triunfo arrancado a ferros frente ao Fulham no último jogo em casa na atual temporada. Um diploma que reconhece os feitos do técnico, que levou a equipa do Championship à Premier League, com direito a uma meia-final da Taça de Inglaterra e ao 7º lugar da Premier League.

Com Patrício, Rúbem Neves, João Moutinho e Jota no onze inicial, os wolves procuraram o golo frente ao despromovido Fulham - Jota, por duas vezes (aos 11' e aos 15') e Dendoncker (acertou no ferro antes do intervalo) -, mas o triunfo só chegou perto do fim do jogo, quando Leander Dendoncker deu ao Doutor Nuno mais razões para festejar.