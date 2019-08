Vit.Guimarães vence Ventspils por 3-0 e está quase no play-off

Sp. Braga vence na Dinamarca e aproxima-se do play-off

O Vitória de Guimarães venceu esta quinta-feira, por 3-0, em casa do Ventspils, da Letónia, em encontro da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, e ficou com presença quase garantida no play-off.

No Estádio Daugavas, em Riga, o avançado Davidson, aos 30 minutos, e os médios Pepê e Amoah, aos 50 e 80, respetivamente, construíram o triunfo que deixa a formação de Ivo Vieira confortável para a segunda mão e bem encaminhada para a ronda de acesso à fase de grupos, em que já está inserido o Sporting, por ter terminado em terceiro lugar no ultimo campeonato português.

A passagem à ronda decisiva poderá ficar confirmada no desafio agendado para o Estádio D. Afonso Henriques, em 14 de agosto, pelas 17.00, com o play-off a realizar-se em 22 e 29 de agosto.