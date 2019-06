Vietto apresenta-se: "Sou um jogador ofensivo, dinâmico e de qualidade técnica"

Em declarações à Sporting TV, o ponta de lança argentino, um dos quatro reforços até ao momento, juntamente com Luís Neto, Rafael Camacho e Valentin Rosier, falou pela primeira vez desde que chegou ao clube, proveniente do Fulham, no qual alinhava por empréstimo do Atlético de Madrid.

"Sou um jogador ofensivo, dinâmico e de boa qualidade técnica. A estratégia que o treinador propôs vai ser boa para mim e para a equipa, espero conseguir apresentar a minha melhor versão e dar o meu melhor em prol da equipa para que façamos uma boa temporada", referiu Luciano Vietto.

Para o avançado, de 25 anos, que se notabilizou ao serviço do Racing, da Argentina, tendo posteriormente representado os espanhóis do Villarreal, Atlético de Madrid e Valência, o interesse mostrado pelo Sporting nos seus serviços foi fundamental para aceitar a proposta.

"O Sporting estava interessado em mim e queria que eu viesse. Creio que isso foi importante na hora de decidir e estou muito feliz por ter vindo", confessou.

As impressões trocadas com o compatriota e agora colega de equipa Rodrigo Battaglia pesaram na decisão, mostrando-se também ansioso pela chegada do outro argentino Marcos Acuña, que está a representar a seleção na Copa América.

"Falei com o meu antigo companheiro Battaglia, que me disse muito bem do clube e do campeonato. A liga portuguesa é importante a nível mundial e sempre acompanhei este tipo de campeonatos. Espero que quando [Acuña] regressar da seleção se junte a nós para podermos fazer muitas coisas juntos", concluiu.