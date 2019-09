Vieira sobre o clássico: "O FC Porto foi um justo vencedor"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, reconheceu no final da Gala Quinas de Ouro, que decorreu no pavilhão Carlos Lopes, que o FC Porto "foi um justo vencedor" do clássico realizado no Estádio da Luz.

"Temos de estar preparados para tudo. O FC Porto foi um justo vencedor. A derrota foi merecida, mas temos os objetivos todos em aberto. O nosso objetivo é jogo a jogo e treino a treino", resumiu o líder dos encarnados, que esteve no palco a receber o prémio de melhor equipa do ano com que o Benfica foi distinguido. "É um prémio da mudança de paradigma. No último jogo acabámos com nove jovens da formação. É algo que nos dá uma garantia. Estamos no caminho certo, se não estivéssemos não tínhamos ganhado cinco dos últimos seis títulos. Somos o clube que mais jovens dá às seleções. Premeia os benfiquistas, e o futebol português", acrescentou.

Em relação ao fecho do mercado, Vieira assumiu que já não iriam existir movimentações na Luz e explicou porquê: "O mercado esta fechado. Há uns anos o último dia era a feira de entrada e saída dos jogadores. Mudámos e o Benfica já não entra nisso. Podia ter saído alguém para rodar, mas mercado estava terminado há alguns dias", finalizou.