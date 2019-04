Campeão ou não, "Bruno Lage será treinador do Benfica na próxima época"

Luís Filipe Vieira garantiu esta terça-feira que "Bruno Lage será treinador do Benfica na próxima época independentemente do que suceder". Ou seja, mesmo que o clube da Luz falhe a conquista do campeonato, o único troféu que pode conquistar esta época, o treinador natural de Setúbal, que pegou na equipa após a saída de Rui Vitória à 15.ª jornada, vai manter-se no cargo na próxima temporada.

"Há tanta especulação, queremos ser campeões e vamos lutar até às últimas consequências. Bruno Lage de certeza que será treinador na próxima época independentemente do que suceder", referiu o presidente dos encarnados no Museu Cosme Damião, à margem da cerimónia da constituição da Associação Internacional de Museus Desportivos.

O líder benfiquista prometeu ainda que tudo irá fazer para manter para no plantel os jogadores formados no Seixal, casos de João Félix, Rúben Dias, Ferro, Florentino, Gedson Fernandes, entre outros: "O Benfica tudo irá fazer para não sair nenhum jovem da formação. Existe especulação, eu percebo, mas é contraditório ter uma estratégia e mudar a meio do percurso. Vamos lutar para não sair ninguém. Um dos grandes mentores deste projeto sou eu e vou bater-me até às últimas consequências para não sair ninguém neste ano e no próximo, se for possível. Não vamos abdicar deste princípio. É assim que queremos consolidar o projeto e não vou abdicar. Quando anunciei a mudança de paradigma, todos os anos vamos consolidando. Serão cinco, seis ou sete titulares da formação no futuro", referiu, lembrando que o clube da Luz só pode "aspirar a um título europeu com identidade própria": "O Benfica tem de ter capacidade e argumentos para segurar os jogadores."

Vieira abordou ainda outros temas, como a renovação de Samaris e a atual condição de suplentes do brasileiro Jonas. "No Benfica a prioridade, para mim, é sempre o Benfica! É este o meu lema! Com o Samaris ou com qualquer outro jogador, quando chegar a altura logo decidiremos. O lema é servir os interesses do Sport Lisboa e Benfica", referiu, abordando depois a situação do avançado brasileiro: "Jonas tem mais um ano de contrato e está feliz no Benfica. Qualquer jogador nosso está encantado com o treinador que tem, por isso não percebo as especulações que têm surgido à volta de Jonas. Ele está muito satisfeito e basta ver como ele ontem [segunda-feira] vibrou com o golo. Talvez seja de estranhar no futebol o ambiente que o Benfica tem dentro de casa, mas é este o ambiente que criámos e é esta união que pretendemos, e que todos os Benfiquistas saibam estar à altura desta equipa e saibam apoiá-la."

Por último, Vieira respondeu ao facto de a direção do Sp. Braga só ter disponibilizado 1500 bilhetes para os sócios do Benfica com vista ao jogo de domingo entre as duas equipas. "O Braga faz o que entender, a casa é deles e independentemente de termos 1500 bilhetes vamos ter um forte apoio dentro e fora do Estádio. E o apoio é importante, quer nas vitórias, quer nas derrotas. Os benfiquistas têm de entender duas coisas, na minha ótica... O Benfica está a formar uma grande equipa para o futuro, uma equipa que vai ter um ciclo vitorioso e tudo iremos fazer para preservar esses atletas nesta casa. Depois, independentemente do que venha a suceder no futuro e da nossa ambição, entendam que o que está em causa é sempre o Benfica e o caminho que traçámos é o caminho do futuro do Benfica, é o caminho do sucesso, tanto desportivo como financeiro. Todos os benfiquistas têm de estar bastante felizes com a equipa e com o clube que hoje têm", concluiu.