Vieira apela a "onda vermelha" nas "oito finais" que restam

Na noite de entrega dos prémios Cosme Damião, durante a Gala do 115.º aniversário do Benfica - apresentada pela estrela televisiva da SIC Cristina Ferreira, em conjunto com Luís Costa Branco -, Luís Filipe Vieira apelou a "uma onda vermelha de norte a sul" no apoio à equipa de futebol durante "as oito finais" que restam na luta pelo título.

O presidente encarnado fechou o discurso desta quinta-feira, no Campo Pequeno, com elogios às exibições da equipa e ao trabalho efetuado pelo técnico Bruno Lage, que substituiu Rui Vitória em janeiro passado e encetou a recuperação que levou o Benfica à liderança do campeonato - atualmente em igualdade pontual com o FC Porto.

"Nós acreditamos e estamos confiantes. Porque nós vemos a forma como a equipa brilhantemente dirigida pelo Bruno Lage se distingue pela qualidade das exibições e pela entrega que é apanágio do Benfica", referiu Vieira, fazendo questão de deixar um "obrigado a todos os jogadores, ao Bruno e a toda a sua equipa técnica".

Agora, disse, "faltam 8 finais que devemos encarar como humildade, confiança e ambição", apelando então à onda vermelha de apoio nas jornadas que faltam até final da Liga.

De resto, em noite festiva para o Benfica, Luís Filipe Vieira aproveitou para relembrar obra feita, salientando a recente passagem do Estádio da Luz e da BTV, que eram propriedade da SAD, para o património do clube.

Vieira voltou ainda a destacar a aposta na formação como "eixo central da estratégia de gestão desportiva" do Benfica e sublinhou que a aposta será reforçada com a aquisição de novos terrenos para expandir "a Caixa forte do Seixal".

O presidente encarnado manifestou ainda o "orgulho no reforço do desporto feminino" no clube, lembrou o projeto "Benfica Olímpico" e o "ecletismo reforçado" e não esqueceu ainda de endereçar uma palavra de solidariedade para "todo o povo irmão de Moçambique" afetado pela tragédia provocada pelo ciclone na Beira, apelando ao contributo de todos os benfiquistas na campanha de angariação de alimentos lançada pela Fundação Benfica.