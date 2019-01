Vieira anuncia continuidade de Bruno Lage como treinador

Bruno Lage vai mesmo continuar como treinador do Benfica, pelo menos até final desta temporada. O anúncio vai ser feito pelo presidente Luís Filipe Vieira na tarde desta segunda-feira, às 15.30 horas, antes da conferência de imprensa do técnico a antecipar o jogo desta terça-feira com o V. Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

Após duas vitórias com o Rio Ave e o Santa Clara, a administração da SAD do Benfica resolveu entregar a Bruno Lage o comando da equipa, sucedendo a Rui Vitória que foi demitido há onze dias, depois da derrota em Portimão, com o Portimonense.

No final da temporada, a administração da SAD do Benfica fará uma análise aos resultados alcançados por Bruno Lage e irá avaliar se o técnico continuará no cargo na próxima época.