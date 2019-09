Videoárbitro Vasco Santos admite erro no penálti do FC Porto em Portimão

O vídeoarbitro Vasco Santos assume ter tido um erro de análise no penálti que o FC Porto beneficiou no jogo de domingo, em Portimão, com o Portimonense, do qual resultou o primeiro golo dos portistas, ao 25 minutos, na vitória por 3-2, em jogo da 5.ª jornada da I Liga.

"No momento em que o árbitro apita fiquei com a sensação que tinha havido ali situação para pontapé de penalti. O árbitro assinalou, fui analisar várias câmaras, a maior parte das câmaras deram-me indicação que a decisão do árbitro tinha sido a correta, mas depois de uma análise mais cuidada de várias câmaras é me apresentada uma câmara do lado oposto e aí suscitou-me algumas dúvidas se a bola tinha batido no peito ou no braço, pareceu-me que ela bateu no braço esquerdo, entre o braço e o peito e como não tive certezas de que a decisão do árbitro estivesse errada, conforme diz o protocolo, decidi não intervir", explicou o ártbitro portuense, em declarações disponibilizadas pela Federação Portuguesa de Futebol

Vasco Santos admite que depois teve outra perceção do lance em que intervieram Otávio e Jadson. "Analisando novamente o lance de uma forma mais tranquila, sem a pressão de ter de decidir, verifica-se efetivamente que a bola apenas bateu no peito, de uma forma clara. Se tivesse tido essa noção, certamente teria chamado o árbitro para lhe mostrar que a decisão dele não tinha sudo a correta", explicou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Reveja aqui o lance em causa: