Victoria Kaminskaya bate recorde nacional dos 200 metros bruços

Kaminskaya bateu por mais de um segundo o anterior máximo nacional, de 2.27,19 minutos, que já pertencia à nadadora do Benfica e tinha sido alcançado em 06 de agosto de 2018, em Glasgow, na Escócia.

A nadadora obteve o 14.º melhor tempo das eliminatórias, o que lhe valeu a qualificação para as meias-finais dos 200 metros bruços dos Mundiais, que têm início agendado para as 21:21 (13:21 em Lisboa).

Kaminskaya participou também na estafeta feminina de 4x200 metros livres, ao lado de Diana Durães, Tamila Holub e Ana Monteiro, mas a equipa portuguesa não foi além do 14.º e último tempo, com 8.29,99 minutos, muito longe do apuramento para a final e até do recorde nacional, de 8.13,42.

Gabriel José Lopes, pelo contrário, foi afastado nas eliminatórias dos 200 metros costas, ao concluir a prova em 2.03,33 minutos, o 34.º melhor registo (quinto na sua série), entre 42 atletas, enquanto a passagem às meias-finais fechou em 1.58,07.