Viajou 800 km e foi o único a apoiar a equipa. O clube agradeceu a "paixão infinita"

O Córdoba jogou neste domingo em Oviedo num desafio que terminou empatado a três golos. Até aqui tudo normal, não fosse o facto de o clube, que está no penúltimo lugar da II liga espanhola e a lutar para não descer, ter tido apenas um adepto no estádio do adversário a apoiar a equipa.

Javier Jiménez, assim se chama o adepto incondicional do clube, fez 800 quilómetros até Oviedo para ver a sua equipa jogar. E na bancada foi o único a puxar pela equipa. O Córdoba não deixou passar em branco a devoção de Javier e esta segunda-feira fez-lhe um agradecimento público através das redes socais do clube. "Não há melhor imagem para definir a paixão infinita a este clube e a estas cores. Por adeptos como tu, tudo vale a pena. Obrigado", podia ler-se.

Javier Jiménez ficou espantado com toda a mediatização em torno da sua presença em Oviedo. "Espantado por tudo o que se escreveu por aqui sobre mim, creio que não era para tanto. Não sou o primeiro nem o último a fazer algo assim. E não é minha intenção ganhar notoriedade nem nada disso. Faço-o como há vários anos, por amor a este clube", escreveu.

Javier acompanha há mais de 15 anos o Córdoba para todo o lado e faz parte de uma das claques do clube espanhol. Mesmo quando não tem companhia, como foi o caso desta última viagem, aventura-se sozinho na estrada.