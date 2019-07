Verstappen volta às vitórias em corrida caótica. Líder Hamilton sem pontuar

Num corrida recheada de incidentes, Versttappen terminou as 64 voltas com 7,333 segundos de vantagem sobre o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que partira da última posição, e 8,305 segundos sobre o russo Daniil Kvyat (Toro Rosso).

Com este resultado, o piloto holandês, que já tinha ganhado na Áustria a 30 de junho, cimentou o terceiro lugar do campeonato, com 162 pontos.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que largou do primeiro lugar da grelha, ficou fora dos pontos, em 11.º, após dois piões, mas mantém a liderança do campeonato, com 223 pontos, contra 184 do segundo classificado, o finlandês Valtteri Bottas, seu colega de equipa, que se despistou.

Tal como Bottas, também Charles Leclerc (Ferrari), Hulkenberg (Renault), Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), Sergio Perez (Racing Point) e Pierre Gasly (Red Bull Racing) também não terminaram a corrida.

A próxima corrida, a 12.ª da temporada, será o Grande Prémio da Hungria e disputa-se a 4 de agosto.