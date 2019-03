Veja os golos e os melhores lances do clássico entre FC Porto e Benfica

1' - Remate perigoso de Alex Telles

Logo no início do clássico, um remate do defesa do FC Porto obrigou Vlachodimos a aplicar-se.

5' - Novo lance perigoso na área do Benfica

Lance de Marega na direita ainda assustou, mas a defesa encarnada resolveu.

18' - O golo do FC Porto, por Adrián

Livre do espanhol bate primeiro na barreira mas, na insistência, o cruzamento de Adrian bate Vlachodimos.

22' - Casillas nega o golo a Pizzi

Médio do Benfica apareceu na área, pela esquerda, mas o guarda-redes espanhol levou a melhor.

26' - João Félix faz o golo do empate

Recuperação de bola de Seferovic, que cruza para a área. Pepe falha o corte e o avançado português do Benfica finalizou a jogada.

45' - Seferovic cria perigo em cima do intervalo.

Casillas travou o remate do suíço do Benfica.

52' - O segundo golo do Benfica, por Rafa

Extremo do Benfica combinou com Pizzi e depois rematou colocado, batendo Casillas.

53' - Brahimi remata forte, mas por cima

Argelino, em diagonal da esquerda para o meio, assustou Vlachodimos.

76' - Remate perigoso de Rafa

Iniciativa do extremo do Benfica terminou com um remate que passou junto ao poste.

77' - Gabriel vê dois amarelos na mesma jogada e é expulso

Médio do Benfica cometeu falta sobre Otávio e depois envolveu-se numa discussão com o adversário, que acabou por arrastar vários jogadores. Gabriel acabou por ver um cartão pela falta e outro pelo desentendimento, deixando o Benfica com 10 jogadores.

84' - Filipe acerta na barra.

Cabeceamento do defesa do FC Porto embateu num dos ferros da baliza de Vlachodimos, antes de sair.

90' - Grande defesa de Vlachodimos a negar o golo a Filipe.

90' - Mais uma defesa de Vlachodimos

Bola na área e Marega remata, mas não em cheio, com o guarda-redes do Benfica a segurar a bola.