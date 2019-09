Veja os dois projetos de Milan e Inter para o novo estádio

O AC Milan e o Inter Milão apresentaram esta quinta-feira os dois projetos finalistas para a construção do novo estádio conjunto, que irá substituir o velho Giuseppe Meazza, no bairro de San Siro.

Os projetos escolhidos contemplam um investimento na ordem dos 1,2 mil milhões de euros e envolvem não só a edificação do estádio, mas também a reformulação de toda a zona envolvente. As maquetas apresentadas mostram duas propostas arrojadas denominadas como "La Cattedrale" (A Catederal) e "Gli Anelli di Milano" (Os Anéis de Milão).

Os dois clubes ficam agora da resposta do município, detentor dos terrrenos, que até 10 de outubro emita uma declaração de utilidade pública do projeto do novo estádio para depois decidirem em conjunto qual o projeto vencedor.

"La Cattedrale"

A Catedral projetada pela empresa Populous é um recinto em forma de paralelepípedo a fazer lembrar os pináculos da catedral Duomo, no centro de Milão, mudando de cor e de relevo através de um jogo de luzes e vidros. Os arquitetos defendem que se trata de um projeto inspirado na cidade, não apenas no Duomo, mas também na Galleria Vittorio Emanuele.

No local onde hoje é o Giuseppe Meazza, a Populous contempla a edificação de um museu do estádio que em breve será demolido para dar lugar, uns metros mais ao lado, a um moderno recinto que será a casa dos dois rivais.

"Gli Anelli di Milano"

O estádio dos Anéis de Milão, tal como o próprio nome indica, tem a forma de dois anéis que parecem suspensos e que se cruzam, estando a separá-los os rostos de 16 mil adeptos dos dois clubes que vão continuar a partilhar o recinto, que irá mudar de cor no seu exterior consoante a equipa que estiver a jogar - vermelho do Milan, azul do Inter.

Projetado pela empresa Manica-Cmr Sportium, o estádio mantém, no entanto, uma ligação com o passado, uma vez que mantém o relvado do atual estádio Giuseppe Meazza que poderá ser utilizado por todos, e que ficará no telhado da zona comercial que está planeada para o local.