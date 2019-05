Veja aqui todos os golos da caminhada do Benfica para o título

Seferovic marcou 23 dos 103 golos do Benfica no campeonato

A vespa do tetra voltou à Luz e trouxe Eliseu com ela

Vieira duplicou o prémio e atirou no balneário: "Fui um gajo com uns tomates muito grandes"

Benfica reforça lugar no top 5 europeu dos clubes europeus com mais títulos

1.ª jornada - Benfica, 3 - V. Guimarães, 2

Os encarnados entraram com o pé direito na I Liga, com três golos de Pizzi na primeira parte. Os vimaranenses ainda chegaram a assustar quando André André e Guillermo Celis reduziram já na parte final do jogo.

2.ª jornada - Boavista, 0 - Benfica, 2

No Estádio do Bessa, o reforço Facundo Ferreyra abriu o marcador e Pizzi fechou as contas com mais um golo que garantiu os três pontos aos encarnados.

3.ª jornada - Benfica, 1 - Sporting, 1

Os primeiros pontos perdidos pela equipa de Rui Vitória foram no dérbi da Luz. O Sporting colocou-se em vantagem com um penálti de Nani e nos instantes finais João Félix estreou-se a marcar pela equipa principal e salvou a equipa da derrota.

4.ª jornada - Nacional, 0 - Benfica, 4

A primeira goleada do Benfica no campeonato foi na Madeira, perante o Nacional, com golos de Seferovic, Salvio, Grimaldo e Rafa Silva.

5.ª jornada - Benfica, 2 - Desp. Aves, 0

Os golos de João Félix e Franco Cervi frente aos avenses permitiam aos encarnados manter a liderança da Liga com os mesmos pontos do Sp. Braga.

6.ª jornada - Desp. Chaves, 2 - Benfica, 2

Os encarnados escorregaram na viagem a Chaves. Rafa Silva colocou por duas vezes o Benfica em vantagem, mas nos instantes finais Ghazaryan fez o seu segundo golo que ditou a igualdade, numa altura em que Conti já tinha sido expulso.

7.ª jornada - Benfica, 1 - FC Porto, 0

Num clássico intenso, acabou por ser Seferovic, a passe de Pizzi, a fazer a diferença no marcador. O suíço marcou aos 62 minutos e o Benfica voltou à liderança.

8.ª jornada - Belenenses SAD, 2 - Benfica, 0

Os encarnados caem com estrondo no Estádio Nacional. Salvio falhou um penálti e, ainda antes do intervalo, os azuis chegaram ao triunfo com golos de Eduardo Henrique e Alhassane Keita.

9.ª jornada - Benfica, 1 - Moreirense, 3

A crise instala-se na Luz com a surpreendente derrota diante do Moreirense. Jonas marcou logo aos dois minutos, mas antes do intervalo os cónegos fizeram o resultado através de Chiquinho, Pedro Nuno e Loum. Rui Vitória via lenços brancos.

10.ª jornada - Tondela, 1 - Benfica, 3

O Benfica entrou mal na partida em Tondela, pois Germán Conti fez um autogolo logo no primeiro minuto, mas a equipa acabou por dar a volta ao jogo com golos de Jonas, Seferovic e Rafa Silva.

11.ª jornada - Benfica, 4 - Feirense, 0

Os encarnados conquistam a segunda vitória consecutiva, com uma goleada ao Feirense construída na segunda parte com golos de Jonas, Bruno Nascimento na própria baliza, Rafa Silva e Seferovic.

12.ª jornada - V. Setúbal, 0 - Benfica, 1

Jonas voltou a fazer a diferença ao marcar, aos 17 minutos, o golo do difícil triunfo no Estádio do Bonfim, numa partida em que a equipa de Rui Vitória voltou a não convencer.

13.ª jornada - Marítimo, 0 - Benfica, 1

Mais uma vitória arrancada a ferros, agora no Funchal, com o Marítimo. Jonas voltou a marcar, agora na transformação de um penálti em cima do intervalo.

14.ª jornada - Benfica, 6 - Sp. Braga, 2

Uma grande exibição dos encarnados valeu uma goleada ao Sp. Braga. Pizzi, Jardel, Grimaldo, Jonas, Franco Cervi e André Almeida marcaram para os encarnados, enquanto Dyego Sousa e João Novais fizeram os golos bracarenses.

15.ª jornada - Portimonense, 2 - Benfica, 0

Fim da linha para Rui Vitória com a derrota dos encarnados em Portimão. Rúben Dias e Jardel marcaram na própria baliza, num jogo em que Jonas foi expulso.

16.ª jornada - Benfica, 4 - Rio Ave, 2

A estreia de Bruno Lage foi um carrossel de emoções. Os vilacondenses venciam aos 20 minutos graças aos golos de Gabrielzinho e Bruno Moreira, mas dois golos de Seferovic e outros tantos de João Félix permitiram a reviravolta no resultado.

17.ª jornada - Santa Clara, 0 - Benfica, 2

O Benfica arranca uma vitória segura nos Açores com o Santa Clara, com golos de Seferovic e Jardel. Com este resultado, Bruno Lage passava de treinador interino a definitivo.

18.ª jornada - V. Guimarães, 0 - Benfica, 1

Seferovic garante aos 81 minutos, a passe de André Almeida, um importante triunfo no Estádio D. Afonso Henriques.

19.ª jornada - Benfica, 5 - Boavista, 1

De regresso à Luz, Bruno Lage consegue a primeira goleada como técnico do Benfica. João Félix, Pizzi, Grimaldo e Seferovic, por duas vezes, marcaram para o Benfica, tendo Talocha reduzido para os axadrezados.

20.ª jornada - Sporting, 2 - Benfica, 4

Exibição de gala dos encarnados em Alvalade, que construíram a vitória com golos de Seferovic, João Félix, Rúben Dias e Pizzi (penálti). Pelos leões marcaram Bruno Fernandes e Bas Dost (penálti). O Benfica aproveitava a escorregadela do FC Porto em Guimarães para ficar a três pontos do líder.

21.ª jornada - Benfica, 10 - Nacional, 0

Uma noite para a história. 55 anos depois voltava os encarnados voltavam a marcar dez golos num jogo de campeonato. Grimaldo, Seferovic (2), João Félix, Pizzi (penálti), Ferro, Rúben Dias, Jonas (2) e Rafa Silva assinaram a goleada. O FC Porto empatara em casa do Moreirense e a diferença passou para um ponto.

22.ª jornada - Desp. Aves, 0 - Benfica, 3

Mais uma vitória folgada do Benfica de Bruno Lage, com golos de Seferovic, Rafa Silva e Ferro.

23.ª jornada - Benfica, 4 - Desp. Chaves, 0

Mais uma goleada para os encarnados, desta vez frente ao Desp. Chaves, com golos de Rafa Silva, João Félix, Seferovic e Jonas.

24.ª jornada - FC Porto, 1 - Benfica, 2

No jogo do título, no Estádio do Dragão, o FC Porto adiantou-se no marcador através de Adrián López, mas João Félix e Rafa Silva deram a volta ao marcador e colocaram o Benfica na liderança da Liga, com dois pontos de vantagem.

25.ª jornada - Benfica, 2 - Belenenses SAD, 2

Uma semana depois do clássico, o Benfica perde a vantagem de dois pontos em relação ao FC Porto. Jonas e Samaris colocaram os encarnados em vantagem, mas dois erros defensivos permitiram a Diogo Viana e Kikas chegar ao empate.

26.ª jornada - Moreirense, 0 - Benfica, 4

Na partida com uma das equipas sensação da I Liga, o Benfica acabou por alcançar uma vitória expressiva com golos de João Félix, Samaris, Rafa Silva e Florentino Luís.

27.ª jornada - Benfica, 1 - Tondela, 0

Noite de muito sofrimento no Estádio da Luz perante o Tondela, com o Benfica a chegar ao triunfo apenas aos 84 minutos graças a um golo de cabeça de Seferovic, a finalizar um cruzamento de Grimaldo.

28.ª jornada - Feirense, 1 - Benfica, 4

Começou mal a visita do Benfica a Santa Maria da Feira, com o Feirense a colocar-se em vantagem por Fábio Sturgeon aos 10 minutos, mas depois Pizzi (penálti), André Almeida e um bis de Seferovic permitiram a reviravolta encarnada.

29.ª jornada - Benfica, 4 - V. Setúbal, 2

Muitos golos na Luz, com os encarnados a vencerem o V. Setúbal. Um bis de Rafa Silva abriu caminho ao triunfo, tendo João Félix e Seferovic também feito o gosto ao pé. Pelos sadinos marcaram Nuno Valente e Jhonder Cadiz (penálti).

30.ª jornada - Benfica, 6 - Marítimo, 0

Uma vitória tranquila dos encarnados com mais uma goleada, com dois golos de João Félix e Franco Cervi, um de Pizzi e outro de Salvio.

31.ª jornada - Sp. Braga, 1 - Benfica, 4

Jogo importante nas contas do título. Os bracarenses adiantaram-se no marcador com um penálti de Wilson Eduardo, mas o Benfica deu a volta na segunda parte com dois penáltis marcados por Pizzi, complementados com os golos de Rúben Dias e Rafa Silva. Os encarnados voltavam a ter dois pontos de vantagem face ao empate do FC Porto em Vila do Conde.

32.ª jornada - Benfica, 5 - Portimonense, 1

Outro jogo de sofrimento na Luz, pois os algarvios adiantaram-se no marcador aos 53 minutos por Bruno Tabata. A resposta deu-se com dois golos de Rafa Silva, outros tantos de Seferovic e um de Jonas.

33.ª jornada - Rio Ave, 2 - Benfica, 3

O Benfica entrou em campo a saber que o FC Porto tinha ganho ao Nacional. Não podia vacilar. Rafa Silva abriu o marcador aos três minutos e João Félix fez o 2-0 em cima do intervalo. O Rio Ave reduziu por Tarantini, mas Pizzi voltou a colocar dois golos de diferença no marcador. Só que Ronan fez o 3-2 e os últimos minutos foram de sofrimento encarnado até ao apito final. O título estava a um ponto de distância.

34.ª jornada - Benfica, 4 - Santa Clara, 1

O dia da festa, da consagração. O Benfica entrou nervoso, à mesma hora que o FC Porto defrontava o Sporting no Dragão. O golo inaugural de Seferovic tranquilizou a equipa, João Félix fez o segundo logo a seguir e Rafa aumentou a vantagem antes do intervalo, deixando os encarnados com uma mão na taça. Seferovic marcou o quarto, antes do ex-benfiquista César ter reduzido para os açorianos.