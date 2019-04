Veja aqui os melhores momentos do Sporting-Benfica ao intervalo

2' Gudelj ensaia o remate de longe

Na sequência de um livre cobrado à maneira curta, Gudelj remata ainda de longe, em posição frontal, mas a bola sai ao lado da baliza de Svilar.

5' Bruno Gaspar faz o segundo aviso

Na sequência de um canto do lado direito do ataque do Sporting, a bola é cortada pela defesa do Benfica para a entrada da área onde aparece Bruno Gaspar a rematar de primeira, mas ao lado.

10' Wendel também testa a meia distância

O brasileiro recebe a bola de um lançamento lateral e remata de pronto, com a bola a sair por cima da baliza do Benfica.

13' João Félix dá o primeiro sinal das águias

Contra-ataque conduzido por Seferovic na esquerda, com cruzamento para João Félix, do outro lado, que não consegue rematar.

29' Luiz Phellype remata por cima

O avançado brasileiro recebe uma bola depois de uma dividida entre Jardel e Bruno Fernandes, e remata ainda de fora da área, mas por cima da barra.

39' Fejsa assusta Renan Ribeiro

O médio do Benfica recupera a bola no meio-campo do Sporting, progride e remata forte, obrigando Renan Ribeiro a defender para canto.

44' Borja evita o remate de Seferovic no momento certo

João Félix corre pela esquerda, cruza com conta peso e medida, Seferovic ainda desvia a bola, mas Cristián Borja corta no momento certo, com a bola a chegar a Renan