Veja aqui o golo do Eintracht em fora de jogo que o árbitro validou

Benfica sai da Alemanha eliminado e com saudades do VAR

O Eintracht Frankfurt colocou-se em vantagem no marcador frente ao Benfica aos 36 minutos, com um golo de Kostic que estava em posição de fora de jogo. O jogador sérvio do clube alemão estava claramente adiantado em relação aos jogadores do Benfica na altura em que fez a recarga vitoriosa a um remate de Gacinovic.

Na Liga Europa, ao contrário da Liga dos Campeões, não existe vídeoárbitro (só mesmo na final da prova), caso contrário o lance podia ter sido interpretado de outra forma. Recorde-se que na sequência deste golo, o treinador Bruno Lage foi expulso por protestar a decisão da equipa de arbitragem liderada pelo italiano Daniele Orsato.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os alemães acabaram por chegar ao segundo golos, aos 67', por Rode, e venceram o jogo por 2-0, resultado que eliminou o Benfica, que tinha ganho por 4-2 há uma semana na Luz, e impediu as águias de chegarem às meias-finais da competição.