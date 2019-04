Veja aqui o golo de Ronaldo. Juventus e Ajax empatados (1-1) ao intervalo

Ao intervalo, a Juventus e o Ajax estão empatados a um golo, Cristiano Ronaldo marcou o golo dos italianos, de cabeça, aos 28 minutos, mas Van de Beek empatou o jogo e a eliminatória aos 34'. Os dois golos só foram validados com recurso ao VAR. Ronaldo, recorde-se, já tinha apontado o golo da sua equipa há uma semana em Amesterdão, num jogo que terminou empatado a um golo.

No outro jogo da Champions que vale um lugar nas meias-finais, o Barcelona tem praticamente carimbado o passaporte, pois ao intervalo está a vencer em Camp Nou o Manchester United por 2-0, depois de já ter ganho por 1-0 no jogo da primeira mão. Os golos do Barcelona foram apontados pelo herói do costume, o argentino Lionel Messi.