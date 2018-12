Vasco da Gama quer Bruno César do Sporting

Bruno César está de malas feitas para sair do Sporting. O médio leonino é alvo prioritário do Vasco da Gama do Brasil e já negoceia a saída. Aos 30 anos o jogador tem contrato até 2020 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros , mas os leões não vão colocar entraves à saída.

Em cima da mesa está a possibilidade de o jogador ser empresstado até final de 2019, ficando o Vasco da Gama com uma opção de compra. No entanto se o clube brasileiro quiser avançar já para a compra do passe em defibitivo, o valor a pagar é de quatro milhões de euros.

Esta época, Bruno César o ex-Estoril e Benfica quase não tem sido opção. Jogou apenas 35 minutus em quatro jogos, três na I Liga e um na Taça de Portugal.