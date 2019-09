Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Virgil van Dijk? Um deles vai receber nesta segunda-feira o troféu The Best, galardão atribuído pela FIFA ao melhor jogador do mundo da última época, de acordo com a votação dos capitães das várias seleções nacionais, selecionadores, adeptos e jornalistas - cada um contará 25% para a decisão final.

Este é mais um ano em que o domínio de Ronaldo e de Messi desde 2008 vai estar à prova - contabilizando também as Bolas de Ouro, pois o The Best só existe desde 2016. E que pela segunda vez consecutiva pode ser quebrado, a exemplo do que aconteceu no ano passado com o croata Luka Modric a romper o longo reinado do português e do argentino, ao vencer os dois prémios - o The Best, da responsabilidade da FIFA, e a Bola de Ouro, da revista France Football.