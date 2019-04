Van der Vaart voltou aos relvados para jogar nos distritais da Andaluzia

O médio holandês Rafael van der Vaart decidiu voltar aos relvados pouco mais de seis meses depois de se ter retirado ao serviço dos dinamarqueses do Esbjerg. O antigo jogador do Ajax, Tottenham e Real Madrid vai, aos 36 anos, representar uma equipa dos distritais da Andaluzia, o Chiclana Industrial, equipa da localidade onde vivem os seus avós.

O futebolista foi apresentado pelo clube nas suas redes sociais. "Temos o prazer de que Van der Vaart jogue pela nossa equipa. Para nós é um tremendo orgulho que brilhes com as nossas cores. Obrigado pela tua infinita amibilidade", pode ler-se na publicação que o clube de Chiclana, perto de Jerez, fez no Twitter.

O jogador também fez uma publicação na sua conta de Twitter sobre esta sua nova aventura. "É sempre bom jogar pelos meus primos do Chiclana Industrial aqui em Espanha", escreveu.

Rafael van der Vaart foi formado nas escolas do Ajax, tendo representado Hamburgo, Real Madrid, Tottenham, Betis, Midtylland e Ebsjerg. Além disso foi um jogador importante na seleção holandesa, pela qual fez 109 jogos e marcou 25 golos.