V. Setúbal e Tondela empatam no Bonfim. Veja os melhores momentos

O jogador do V. Setúbal Mano (dta.), disputa a bola com o jogador do Tondela, Jonathan

V. Setúbal e Tondela não foram além do empate 0-0 no penúltimo jogo da 1.ª jornada da Liga, disputado no Estádio do Bonfim. Um jogo equilibrado, com oportunidades de golo para as duas equipas e que ficou marcado pela expulsão do setubalense José Semedo aos 86 minutos.

Refira-se que os sadinos viram um golo anulado por falta do avançado Zequinha sobre o guarda-redes Cláudio Ramos.

A jornada inaugural termina apenas do dia 8 de setembro com a realização do Rio Ave-V. Guimarães.

Veja aqui os melhores momentos da partida do Bonfim: