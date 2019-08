V: Guimarães continua na Liga Europa após goleada ao Jeunesse

Depois do triunfo por 1-0 na primeira mão da segunda pré-eliminatória, disputada no Luxemburgo, a equipa portuguesa voltou a confirmar o favoritismo no primeiro jogo oficial da época no Estádio D. Afonso Henriques, com um 'bis' do central Tapsoba - marcou aos 14 minutos e aos 88, de penálti -, um golo de Alexandre Guedes, aos 63, e outro de João Carlos Teixeira, aos 90+3.

O conjunto treinado por Ivo Vieira vai defrontar, na terceira pré-eliminatória, o Ventspils, equipa da Letónia que ultrapassou o Gzira United, de Malta, nesta ronda - goleou o adversário por 4-0, na primeira mão, e empatou hoje 2-2, fora.

Com um 'onze' em que o lateral Sacko e o médio Pepê surgiram como novidades, o Vitória ditou o ritmo do jogo desde os primeiros minutos, tal como no Luxemburgo, circulando a bola nas imediações da área adversária.

Depois do 'aviso' de Pedro Henrique, com um cabeceamento ao lado, aos nove minutos, a equipa portuguesa adiantou-se no marcador aos 14, quando Tapsoba, solto na área, respondeu a um livre de Rafa Soares com um ligeiro desvio de cabeça para o fundo das redes à guarda de Kévin Sommer.

A turma de Ivo Vieira abrandou ligeiramente o ímpeto atacante nos 15 minutos que se seguiram, tendo até permitido um remate com algum perigo, de Johannes Steinbach, por cima, aos 20 minutos, mas voltou a depois a 'encostar' a Jeunesse Esch à sua área e a criar ocasiões para dilatar o resultado.

Rochinha viu os adversários a negarem-lhe o golo em cima da linha de baliza por duas vezes - ao minuto 30, numa recarga a um remate de Joseph e, aos 38, num 'chapéu' ao guardião adversário - e Rafa Soares obrigou Kévin Sommer a defesa apertada, num livre, aos 33.

Apesar de ter mantido o sistema tático 5x4x1 na segunda parte, a equipa luxemburguesa adiantou-se mais no terreno após o reatamento do jogo e tentou repartir a iniciativa ofensiva com o Vitória, mas foi incapaz de criar perigo, ao contrário da formação lusa.

Pepê, num 'disparo' de fora da área (60 minutos), e Joseph, num cabeceamento (61), atiraram por cima da baliza, pouco antes de Alexandre Guedes entrar na área pelo lado esquerdo, fletir para o meio a bater o guardião da Jeunesse Esch com um remate em arco bem colocado.

A partir daí, a equipa do Luxemburgo 'baixou os braços' e o Vitória 'mandou' no jogo como quis, tendo ampliado a vantagem com novo golo de Tapsoba, na cobrança de um penálti a punir falta de Todorovic sobre João Correia, e de João Carlos Teixeira nos últimos segundos, após emenda a cruzamento de Davidson.

