V. Guimarães alcança goleada recorde nas provas europeias

O V. Guimarães alcançou esta quarta-feira a maior goleada da sua história nas competições europeias, ao vencer por 6-0 o Ventspils, da Letónia, no Estádio D. Afonso Henriques, em partida da segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.

Após o 3-0 alcançado fora de casa há uma semana, os vimaranenses treinados por Ivo Vieira voltaram a confirmar a sua superioridade, abrindo o marcador aos 28 minutos por Davidson. No início da segunda parte, Rochinha bisou, tendo João Carlos Teixeira e João Pedro e Pepê Rodrigues consumado a goleada nos últimos onze minutos da partida.

Com um total de 9-0, o V. Guimarães vai ficar agora à espera do próximo adversário, no play off de acesso à fase de grupos, que sairá do vencedor do jogo entre o Steaua Bucareste, da Roménia, e o Mlada Boleslav, da Rep. Checa, que jogam esta quinta-feira em casa dos checos, depois de um empate 0-0 na primeira mão.