Uma final que serve de desempate entre Sporting e FC Porto

Sporting e FC Porto entram este sábado (17.30 horas) no relvado do Estádio Nacional para disputarem a 79.ª final da Taça de Portugal. Esta será a quinta vez que as duas equipas se encontram no jogo de atribuição do troféu, tendo nas anteriores o troféu sido levantado duas vezes por leões e outras tantas por dragões.

O equilíbrio é tão grande que nas três primeiras vezes que se encontraram no Jamor houve necessidade de se disputar uma finalíssima, que era obrigatória no caso de se registar um empate na final. E mesmo depois de a Federação Portuguesa de Futebol ter mudado essa regra, foi necessário em 2008 recorrer a um prolongamento, em que o Sporting acabou por levar a melhor graças a dois golos do brasileiro Rodrigo Tiuí, que se converteu num herói improvável.

Somando os golos marcados nas finais em que se defrontaram, cada uma das equipa marcou sete golos. E até no número de expulsões estão iguais: duas para cada lado. Ademir (1978), João Paulo (2008) viram o cartão vermelho entre os jogadores do FC Porto, enquanto Pacheco (1994), Toñito (2000) foram os sportinguistas que receberam ordem de expulsão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em termos globais, FC Porto e Sporting contabilizam precisamente o mesmo número de Taças de Portugal nos respetivos museus, somando cada um deles 16 conquistas, embora os dragões levem uma ligeira vantagem no número de finais disputadas, pois participaram em 30, enquanto o Sporting soma 29.

O clássico deste sábado no Jamor será uma espécie de tira-teimas entre Sporting e FC Porto, naquela que uma competição com enorme tradição, à qual chamam de festa do futebol.