Um português no regresso do Rangers às vitórias no Old Firm

Daniel Candeias foi um dos protagonistas de um jogo histórico para o Rangers, que este sábado bateu o Celtic por 1-0, naquela que foi a primeira vitória da equipa protestante sobre os rivais católicos no dérbi de Glasgow desde 2012.

O Old Firm, como é conhecido um dos principais dérbis do mundo, disputa-se desde 1888 e absorve uma rivalidade secular que divide a cidade de Glasgow. Desde 2012, no entanto, o Celtic assumira a predominância numa relação de forças que tinha ficado desequilibrada com a descida do Rangers à quarta divisão do futebol escocês, no final de 2011/12, após falência por dívidas.

Obrigado a escalar de novo até à elite, o Glasgow Rangers voltou à primeira divisão em 2016, mas ainda não tinha conseguido ganhar ao histórico rival desde então, em 90 minutos (12 derrotas e três empates). Até este sábado.

A equipa orientada pelo ex-internacional inglês Steven Gerrard recebeu o Celtic no Ibrox Stadium e ganhou por 1-0, com um golo do médio escocês Ryan Jack aos 31 minutos. O extremo português Daniel Candeias, que já representou FC Porto e Benfica, está na sua segunda temporada na equipa dos protestantes e foi titular nesta vitória histórica.

Candeias foi titular na vitória do Rangers sobre o Celtic © Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Com o triunfo, o Rangers igualou o Celtic no topo da classificação (42 pontos, embora os católicos tenham um jogo a menos) e alimentou a esperança de voltar esta época a festejar um título de campeão que quebre uma hegemonia do Celtic que se prolonga há sete temporadas consecutivas.

No frente-a-frente histórico, o Glasgow Rangers continua a liderar, com 160 vitórias contra 156 do rival, em 415 partidas (99 empates).