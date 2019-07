Um em cada sete homens acha que pode ganhar um ponto a Serena Williams

Serena Williams tem 23 títulos individuais em torneios de Gland Slam (mais três que Roger Federer), quatro medalhas de ouro olímpicas e liderou o ranking feminino WTA durante 300 semanas. Mas mesmo com este currículo um em cada sete homens acham que lhe conseguem ganhar um ponto numa partida de ténis.

Esta foi a conclusão a que chegaram os investigadores do YouGov, uma empresa de sondagens com sede no Reino Unido, quando analisaram as respostas à pergunta: "Se jogasse o seu melhor ténis acha que conseguiria ganhar um ponto a Serena Williams?". Do total de respostas, 1732, 7% respondeu que sim e 81% disse que não conseguiria conquistar qualquer ponto à atleta que perdeu a final do Torneio de Wimbledon frente à romena Simona Halep, por duplo 6-2.

De acordo com um artigo do jornal espanhol El País este resultado deste inquérito efetuado durante o Torneio de Wimbledon é uma prova de como o machismo e a desigualdade estão enraizadas no desporto feminino. Em declarações à seção S Moda do diário Pilar Calvo, secretária geral da Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional é "bastante habitual" a tentação de desacreditar o triunfo e a mais valia feminina.

Esta responsável dá o exemplo de que "quando Federer ganhou o seu 19.º título de um Grand Slam individual fizeram-se festas e homenagens, o que não aconteceu quando Serena, que tem 23 - mais que qualquer desportistas masculino ou feminino no ativo. A homenagem foi para ele como se fosse o mais relevante".

Esta não é a primeira vez que Serena Williams enfrenta comentários que desvalorizam o seu trabalho em comparação com o dos tenistas masculinos. Em 2017, relembra o El País, a norte-americana teve de se defender de uma frase de John McEnroe que quando estava a promover a sua autobiografia But Seriously disse que "se Serena jogasse no circuito masculino seria a 700 do mundo".

A tenista respondeu na rede social Twitter: "Querido John, respeito-te, mas por favor, deixa-me fora de afirmações que não estão justificadas por atos. Nunca joguei com ninguém desse ranking [ATP] nem tenho tempo. Respeita-me e à minha privacidade".

Outra tenista que se envolveu nesta questão foi Dmitry Tursunov que na altura ocupava o lugar 701 da classificação masculina. O russo apoiou a tese de McEnroe: "Não ouvi nenhuma estupidez por parte de McEnroe. O ténis é muito físico, por isso seria difícil para uma mulher jogar com os homens. Creio que lhe ganharia."